​На рабочей встрече представителей ЦИК, членов Общественной палаты России, независимых экспертов сегодня была дана оценка новой системе видеонаблюдения, установленной на избирательных участках. Все происходящее на каждом 23 УИКов 9-го округа, фиксировали по две видеокамеры.



- Благодаря этим системам видеонаблюдения мы в режиме он-лайн в ситуационном центре видим, что происходит на этих участках, - отметил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров, - важно, что материалы с этих камер будут храниться три месяца и в случае необходимости являться доказательством выявленных нарушений.



Использование системы видеонаблюдения планируется также на выборах губернатора Ярославской области 10 сентября. Об этом присутствующим на совещании журналистам сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.



- Использование систем видеонаблюдения планируется там, где будут голосовать более 60 процентов избирателей, - сказал Евгений Шевченко. - Видеонаблюдение становится неотъемлемой частью выборов, чтобы процесс голосования был максимально открыт и легитимен.



- Сейчас все эти новшества (АРМ УИК, QR-код, видеонаблюдение) технические и законодательные, мы пытаемся регулярно опробовать на всех дополнительных выборах, чтобы 10 сентября у нас состоялась уже генеральная репетиция, а к выборам президента мы были максимально уверены, что все это будет работать безупречно, - заявил член ЦИК России Александр Кинев.