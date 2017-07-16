​На рабочей встрече представителей ЦИК, членов Общественной палаты России, независимых экспертов сегодня была дана оценка новой системе видеонаблюдения, установленной на избирательных участках.  Все происходящее на каждом  23 УИКов  9-го округа,  фиксировали по две видеокамеры.

- Благодаря этим  системам видеонаблюдения мы в  режиме он-лайн в ситуационном центре  видим, что происходит на этих участках, - отметил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров, - важно, что материалы с этих камер будут храниться три месяца и в случае необходимости являться доказательством выявленных  нарушений.

Использование системы видеонаблюдения планируется также на выборах губернатора Ярославской области 10 сентября. Об этом присутствующим на совещании журналистам сообщил  член ЦИК России Евгений Шевченко.

- Использование систем видеонаблюдения планируется там, где будут голосовать более 60 процентов избирателей, - сказал Евгений Шевченко. - Видеонаблюдение становится неотъемлемой частью выборов, чтобы процесс голосования был максимально открыт и легитимен. 

- Сейчас все эти новшества (АРМ УИК, QR-код, видеонаблюдение) технические и законодательные,  мы пытаемся регулярно опробовать на всех дополнительных выборах, чтобы 10 сентября у нас состоялась уже генеральная репетиция, а к выборам президента мы были максимально уверены,  что все это будет работать безупречно, - заявил  член ЦИК России Александр Кинев.

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