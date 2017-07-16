​В Ярославле завершились довыборы депутата областной думы по одномандатному округу №9. В 20.00 сотрудники участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Итоговый протокол был составлен в короткие сроки благодаря использованию таких технологий, как QR-код и АРМ УИК. Секретарь ЦИК Россия Майя Гришина и представители избиркомов нескольких регионов посетили избирательный участок №174 , расположенный во дворце культуры им. А.М.Добрынина.



- Новые технологии помогли комиссии быстро подвести итоги голосования и главное, избежать ошибок, - отметила Майя Гришина. – Конечно, комиссии сегодня взяли на себя дополнительные обязательства, попробовав сразу несколько новинок. Я могу только поблагодарить организаторов выборов за то, что не побоялись взять такую планку.



- Протокол участковой комиссии №174 об итогах голосования был изготовлен с машиночитаемым кодом, который позволяет на следующем этапе быстро занести все данные в систему ГАС «Выборы». Программа АРМ УИК на протяжении дня позволила в режиме онлайн отслеживать явку избирателей, - сообщил председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. – Концентрация технологий требует повышенной дисциплины, повышенной ответственности. Необходимо очень четко соблюдать все законодательные процедуры, чтобы получить на выходе корректный результат.



В ходе дня данные голосования оперативно поступали в Ситуационный центр избирательной комиссии, который расположился в Правительстве области. Предварительная явка составила 6,5%. Лидером голосования стал Павел Дыбин. У него более 55% голосов избирателей.