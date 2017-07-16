​На губернаторских выборах 10 сентября жители Ярославской



области смогут проголосовать в том населенном пункте региона, в котором им



удобнее. Об этом член ЦИК России Евгений Шевченко сообщил 17 июля на



пресс-конференции в облизбиркоме.



– Любой гражданин, который имеет право голосовать на тех



или иных выборах, может это сделать независимо от того, где он находится в



рамках либо государства – мы говорим о президентских выборах, либо субъекта



Федерации – мы говорим о губернаторских выборах, – сказал Евгений Шевченко. –



То есть на выборах губернатора Ярославской области любой гражданин,



зарегистрированный, к примеру, в Рыбинске, а проживающий из-за учебы или работы



в Ярославле, может проголосовать в региональном центре. Чтобы открепиться от



своего участка и зарегистрироваться на другом, необходимо подать заявление. С



26 июля воспользоваться этим правом может любой гражданин.



Срок подачи заявления:



– в территориальную комиссию по месту своего



жительства или по месту, где гражданин будет находиться в день голосования, –



не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования



(понедельник);



– в участковую комиссию по месту своего жительства



или по месту​, где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 10



и не позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник).



Также можно заявить о своем желании изменить место



голосования через «Единый портал госуслуг» или МФЦ.



Для защиты документов от подделок планируется



использовать специальные знаки (марки). Заявление без наклеенной марки либо



части марки будет считаться недействительным.



После подачи заявления гражданин исключается из списка



голосующих по месту жительства и включается в список избирателей по месту



нахождения на другом участке. Если в день голосования избиратель все-таки решит



голосовать по месту жительства, он может быть включен обратно в список



избирателей по месту жительства только по решению участковой комиссии при установлении



факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на участке по месту



своего нахождения.