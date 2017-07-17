|Ход дополнительных выборов в Ярославскую Думу оценил председатель общественного совета при региональной избирательной комиссии, доктор политических наук Юрий Головин:
– Внимание к мероприятию было сверхвысокое на региональном и федеральном уровнях. Результат обкатки новых технологий, которые планируется применить на выборах губернатора Ярославской области, а затем и Президента страны, будет тщательно проанализирован. Но уже сейчас можно сказать, что эти новшества помогут обеспечить точность и прозрачность избирательного процесса. Они в том числе призваны доказать населению, что выборы не просто могут, а должны быть честными. Это большой шаг вперед на пути к совершенствованию избирательного законодательства.
Председатель Общественной палаты Ярославской области и руководитель рабочей группы по мониторингу выборов Сергей Березкин добавил, что все тестируемые технические нововведения – это не просто веяние времени, а реально эффективный элемент организации избирательного процесса.
– Большинство участков были оснащены КОИБами. Это проверенная практика, доказавшая свою эффективность, но работа по ее совершенствованию продолжается до сих пор, – сказал Сергей Березкин. – Технология автоматического рабочего места, протоколы избирательных участковых комиссий с QR-кодами, усовершенствованная система видеонаблюдения позволят защитить информацию, снять лишние барьеры, упростить процедуру голосования и сделать ее ещё более прозрачной. Мы все в этом заинтересованы, поэтому довыборы проходили под столь серьезным общественным контролем.
Дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу №9 проводились в связи с досрочным прекращением полномочий одного из депутатов Ярославской областной Думы. Победу на них одержал председатель муниципалитета Павел Дыбин, набрав 54, 37% голосов.
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вчера, 16:45
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