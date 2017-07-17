​Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов высоко оценил организацию избирательного процесса на довыборах в Ярославскую областную Думу по девятому одномандатному округу.



– Эксперимент по применению новых технологий удался. В режиме тестирования мы убедились, что они работают и дают положительный эффект, – подчеркнул Игорь Борисов. – Наблюдатели не обнаружили нарушений, которые могли бы повлиять на итоговый результат. Мы видели ряд определенных технических накладок, но связаны они были не столько с избирательными процедурами, сколько с присутствием огромного числа контролеров на выборах. Организация же процесса была на высшем уровне, что под пристальным оком общественности всегда сделать гораздо сложнее. Технические новшества требуют повышенной дисциплины и ответственности, и в Ярославской области справились с задачами.