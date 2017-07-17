​В минувшую субботу Углич отметил свое 1080-летие. Юбилей прошел в формате исторического фестиваля под названием «Углече поле». В праздничных мероприятиях приняли участие заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев, главы ряда муниципальных районов, депутаты Ярославской областной Думы.



– Углич – один из старейших и прекраснейших городов России, где все дышит историей, где особенно остро ощущается причастность к духовным традициям русского народа. Сегодня я искренне рад поздравить всех жителей и гостей города с этим замечательным праздником, – отметил в своем приветственном слове Максим Авдеев.



В рамках торжественной части мероприятия на сцене прошла большая концертная программа, объединившая различные эпохи в истории Углича. Новым элементом празднования стал песенный марафон с участием профессиональных исполнителей и всех желающих. Слова одиннадцати известных песен, отражающих разные эпохи жизни города, проецировались на экран, чтобы каждый мог включиться в общий хор. Все песни сопровождались историческими справками о событиях в стране и городе в тот временной период, когда эти композиции были на пике популярности.



Еще одним флешмобом стал большой фигурный хоровод с элементами «Угличской кадрили» на Успенской площади. Кроме того, в рамках фестиваля горожане совместными усилиями создали живописное полотно «Большая картина малого города». На шестиметровом холсте было отражено множество различных элементов и сюжетов. Руководил созданием народного шедевра профессиональный художник Александр Ахлестин.



На «Потешной поляне» для маленьких гостей фестиваля организовали представление кукольного театра, выступление исполнителей исторических бальных танцев, концерт оркестровой музыки и уроки по верховой езде.



Одной из самых оживленных площадок стала «Кухня на углях» – еще одно новшество праздника. Повара соревновались в приготовлении мяса, рыбы, гарниров, закусок и десертов на углях. Гости фестиваля приняли участие в кулинарных мастер-классах и дегустации.



Также на фестивале местные производители представили свою продукцию: мясо, знаменитые сорта сыра из Углича, хлеб, пироги, квас, минеральную воду.



– В этом году произошла «пересборка» концепта празднования Дня города Углича, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Новый формат ориентирован на историческую составляющую, что определило название фестиваля, в качестве которого выбрано исконное наименование края – «Углече поле». Мы рассчитываем, что это станет дополнительным фактором привлечения туристов в город. Но в первую очередь фестиваль должен стать интересным самим горожанам, тогда он станет активно развиваться и наполняться качественным содержанием.