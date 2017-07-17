​15 июля на курорте «Ярославское взморье» стартовал уникальный авторский проект «День русской лени» этно-культурного комплекса «Деревня Тыгыдым».



– Яркие, нестандартные события – одна из важных составляющих реализации региональной стратегии развития туризма, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – «День русской лени» – новшество не только для нашего региона, но и для всей России. Появление первичного бренда на территории области является явным признаком перспективного развития туристического потенциала, качественного ресурса. Такие проекты нужно поддерживать и развивать.



Праздник развернулся сразу на нескольких площадках. Гостям фестиваля было предложено отдохнуть от забот, лежа на кроватях, диванах, гамаках, на печи или в сене. Все желающие могли пройти курсы медитации и релаксации, а также пообщаться с «ленивыми» собаками – участниками социального проекта «Собаки для детей».



В старинном деревянном доме всех гостей праздника встречали горячий самовар и угощение. Отдельным пунктом программы стала демонстрация восстановленного драночного станка. С его помощью на Руси изготавливали тонкую щепу – дранку, которой крыли крыши в деревенских домах. Около 50 человек приняли участие в организованном флешмобе «Всем спать!». Все желающие могли изготовить себе на память уникальную «ленивую подушку» с логотипом фестиваля.



Активную часть программы праздника составили кроватные гонки и подушечные бои, творческие и ремесленные мастерские.



Центральным событием праздника стал конкурс на звание главного лентяя страны. Оценка лености проходила по следующим критериям: продолжительность бездействия, ровность дыхания и спокойствие конкурсанта. Проверка выносливости проводилась с помощью звонков мобильного телефона.



– Полежать в покое для наших современников – огромная проблема. Мы привыкли к активному ритму жизни, который отчасти регулируется с помощью мобильных гаджетов. Конкурс показал всем степень психологической зависимости людей от технологий, – отметила организатор праздника, событийный директор этно-культурного комплекса «Деревня Тыгыдым» Олеся Дегтярева.



Организаторы фестиваля намерены сделать его регулярным событием и уже планируют дату проведения следующего.