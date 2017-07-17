​Представитель ЦИК России Евгений Шевченко и председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров 17 июля на пресс-конференции озвучили итоги дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу №9.



В соответствии с протоколом ТИК Ленинского района Ярославля выборы признаны состоявшимися. Голоса избирателей распределились следующим образом:



· Павел Дыбин – 1462 голоса



· Андрей Ватлин – 585 голосов



· Анатолий Рыков – 194 голоса



· Илья Тушин – 389 голосов.



– Итоговая явка составила 6,63% (2689 избирателей). Низкую явку прогнозировали изначально, сейчас лето. Но люди с активной гражданской позицией пришли и проголосовали, – сказал Олег Захаров. – Победитель набрал 54, 37 %. Практически на всех избирательных участках пропорция сохранялась, лидером был победивший кандидат. Жалоб не зарегистрировано.



Евгений Шевченко отметил, что дополнительные выборы в Ярославле прошли максимально открыто. В Ленинском районе работали 32 участковые избирательные комиссии, из них 9 временных (в лечебных учреждениях). В день голосования использовались автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней, велось видеонаблюдение с трансляцией изображения в Ситуационный центр областной избирательной комиссии. На трех избирательных участках впервые была применена технология изготовления протоколов УИКов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом). На 23 избирательных участках во время выборов протестированы автоматизированные рабочие места участковой избирательной комиссии (АРМ УИК).



– Накануне вечером мы убедились, что комиссии, где использовались и КОИБы, и технология составления итогового протокола с машиночитаемым кодом, как минимум на полчаса раньше завершили подсчет голосов. Это очень важно, и это нововведение будет применено на выборах главы региона 10 сентября, – сообщил Евгений Шевченко.



– Протоколы с машиночитаемым кодом (QR-кодом) направляются в территориальную избирательную комиссию, где при помощи сканирования данные заносятся в ГАС «Выборы». Это серьезная экономия времени, и вероятность ошибок исключается, – подчеркнул Олег Захаров.



Применение новаций в единый день голосования в сентябре и в дальнейшем на президентских выборах потребует высокой подготовленности специалистов избирательных комиссий в регионе. Для них будут организованы обучающие семинары. Помещения, в которых пройдет голосование, оснастят необходимой компьютерной техникой. На участках, где ожидается более 60% избирателей, установят системы видеонаблюдения с трансляцией в сети Интернет.