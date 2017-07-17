​Итоги дорожных работ за первое полугодие 2017 года сегодня обсудили на оперативном совещании в Правительстве Ярославской области. Врио губернатора Дмитрий Миронов отметил, что именно состояние дорог большинство жителей называет одной из главных проблем региона.



– Вы прекрасно знаете, что состояние дорог в Ярославской области сейчас не выдерживает никакой критики, – отметил Дмитрий Миронов. – Дороги, которые находятся в приемлемом состоянии, сегодня скорее исключение, чем правило. Конечно, такая ситуация сложилась не вчера и не полгода назад. Это системная проблема. Кризис в дорожной отрасли региона развивался в течение нескольких лет. Это лишний раз подчеркивает важность и серьезность стоящей перед нами задачи по ремонту дорожной сети.



О работе, которая сегодня ведется для приведения дорог в нормативное состояние, рассказал заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. Он отметил, что в Ярославской области нормативным требованиям не соответствует 73% дорог. Объем дорожного фонда области на 2017 год после двух бюджетных корректировок составил 5,478 млрд рублей. Из них более миллиарда рублей – финансовая помощь федерального бюджета. За счет выделенных на дорожное хозяйство средств в Ярославской области в этом году планируется привести в соответствие стандартам почти 130 км дорог, 105 погонных метров мостов, около 10 тысяч квадратных метров дворовых территорий.



В частности, в этом году Ярославская область вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в рамках программы комплексного развития агломерации «Ярославская» планируется отремонтировать 76 км дорог: 51 км в Ярославле и 25 км по региональным трассам. Кроме того, будут установлены 23 светофорных объекта, 700 м тросовых ограждений, 7,7 км наружного освещения на наиболее проблемных участках дорог.



– Это позволит не только обеспечить комфорт при поездках по ярославским дорогам, но и повысит безопасность дорожного движения за счет ликвидации в агломерации целого ряда мест, где постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



На текущий момент введено в эксплуатацию 5 светофорных объектов, в Ярославле готовятся к сдаче улицы Панина и Космонавтов. Качество выполняемых по этой программе работ контролируют не только представители заказчика и общественность, но и специалисты РОСДОРНИИ, Росдортехнологий и ФКУ «Упрдор Холмогоры».