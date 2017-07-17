​В ближайшие годы в промышленность Ярославской области будет инвестировано около 40 миллиардов рублей. Ход реализации крупнейших инвестиционных проектов сегодня обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона.



– Думаю, излишне напоминать, что промышленность – одно из ключевых направлений развития региональной экономики, одна из точек роста, определенных Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – На развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности направлена соответствующая областная целевая программа. Кроме того, мы активно работаем над включением региона в федеральные программы развития промышленности, оказываем содействие в поиске инвесторов.



Результат этой работы – положительная динамика индекса промышленного производства. Уже пять месяцев Ярославская область лидирует по этому показателю среди регионов Центрального федерального округа. В январе – мае 2017 года индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 123,1%. Среднероссийское значение – 101,7%.



Как сообщила и.о. директора департамента инвестиционной политики Правительства области Галина Пенягина, на данный момент в регионе в разной стадии реализации находятся 22 инвестиционных проекта, еще 3 проекта в стадии подготовки. Общий объем инвестиций с 2011 по 2022 год составит порядка 70 млрд рублей. Из них около 40 млрд рублей – инвестиции, планируемые с 2017 года.



– Нам удалось выстроить необходимые подходы взаимодействия с бизнесом и механизмы коммуникации предпринимателей с органами власти, профильными министерствами, – отметила Галина Пенягина. – Несомненно, работа по развитию промышленного потенциала Ярославской области будет продолжена.



В своем докладе Галина Пенягина остановилась на наиболее значимых проектах в сфере промышленности. Так, на АО «ОДК-Сатурн» в рамках программы импортозамещения создается первая российская газотурбинная энергетическая установка мощностью свыше 110 МВт – ГТД-110М. На сегодняшний день в России двигатели такого класса серийно не производятся. При этом потребности российского рынка в газотурбинных установках на базе ГТД-110М составляют до 60 штук до 2030 года. Основные потенциальные заказчики – крупные энергетические компании.



Еще один перспективный проект на базе АО «ОДК-Сатурн» – создание первого российского испытательного полигона «Умная фабрика» по воплощению наработок проекта «Индустрия 4.0». Он должен быть запущен до конца 2017 года. Ориентировочная стоимость проекта создания испытательного полигона составляет около 7 млрд рублей.



ПАО «Ярославский радиозавод» в 2016 году приступил к сборке крупногабаритных модулей полезной нагрузки проекта «СФЕРА» для новых российских спутников связи. Проект не имеет аналогов в России. Объем инвестиций составляет 1,35 млрд рублей.



АО «Русская механика» развивает собственное производство двигателей с системой непосредственного впрыска, применяемых для специальной, внедорожной, сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций – 1,2 млрд. рублей. Реализация проекта позволит предприятию выйти на лидирующие позиции не только на российском рынке, но и рынках стран Европы и СНГ.



В целях дальнейшего развития производства АО «ССЗ «Вымпел» реализуется инвестиционный проект по строительству второй очереди судосборочного цеха эллинга с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей.



В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Славнефть-ЯНОС» производит техническое перевооружение технологического процесса производства с переводом всего топливопотребляющего оборудования завода на использование природного газа. Объем инвестиций по проекту – 5,6 млрд. руб. Завершиться он должен в 2020 году.



Один из проектов компании «Русские краски» направлен на создание современных лакокрасочных материалов длительного срока службы. В рамках этого проекта предполагается разработка линейки материалов для окраски судов, в том числе для нужд Военно-морского флота, а также судов, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера. Общий объем инвестиций в проект составляет 400 млн. рублей.



Два проекта реализует АО «Р-Фарм». Первый – организация производства терапевтических белков. Второй – строительство завода фармацевтических субстанций «Фармославль». В основе производственной программы – субстанции, не производящиеся в России и необходимые для лечения тяжелых и социально значимых заболеваний (онкологических, гематологических, ревматических, сахарного диабета, вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекций и др.).



Отдельное внимание Правительство Ярославской области уделяет предприятиям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. В частности, по поручению главы региона Дмитрия Миронова был принят комплекс мер, который позволил сохранить производство на ОАО «Раскат». Определены четкие перспективы развития «Раската», найден инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии завода. Благодаря сотрудничеству с предприятиями «Ростеха» впервые с начала 2016 года работникам завода выплачена задолженность по заработной плате.



Также в рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение между Правительством Ярославской области и Московским кредитным банком о возобновлении производства на Ярославском НПЗ им. Менделеева. Работники перешли на режим работы полного рабочего дня. Проводится обучение персонала. Начаты пусконаладочные работы, пропарка и апробация оборудования. Запуск завода собственники планируют в начале августа.