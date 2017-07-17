​17 июля в Ярославском художественном музее состоялся торжественный прием, посвященный 60-летию художника-аниматора Александра Петрова. В Большом зале Губернаторского дома поздравить прославленного аниматора собрались представители органов власти, сферы культуры, коллеги и друзья художника.



– Наш великий земляк Александр Константинович Петров сегодня принимает поздравления с юбилеем, – сказал первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – У него есть свой уникальный рецепт творчества, когда литература и живопись соединяются с помощью красок в непостижимые соцветия и не позволяют оторваться от экрана, притягивая своей невероятной энергетикой. Александр Константинович, примите поздравления и пожелания счастья!



Всемирную известность Александру Петрову принесла картина «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя, созданная ярославцем в Канаде. Это первый в истории анимационный фильм для кинотеатров большого формата. Картина была удостоена премии «Оскар».



– Мы гордимся, что Вы наш современник, наш земляк, – подчеркнула, приветствуя юбиляра, директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Вы великий мастер в своем искусстве! Благодаря Вам о Ярославской области знает весь мир: своим творчеством Вы всему миру рассказываете и о Волге, и о Ярославле.



Творчество Александра Петрова неразрывно связано с Ярославской землей, значимыми событиями для региона и страны в целом. Так, в 2011 году художник создал презентационный ролик этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Демино, в 2012 году – анимационный ролик к 175-летию Российских железных дорог, в 2014 году – ролики для церемонии открытия XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.



– Моя главная в жизни победа, наверное, в том, что я живу в любимой семье, в любимом городе, в любимой стране, говорю на родном языке. И я надеюсь, что это будет продолжаться всю мою жизнь, – сказал Александр Петров.



Справка



Петров Александр Константинович – один из самых известных художников-аниматоров, получивший заслуженное признание не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами.



Учился у ведущих отечественных мультипликаторов Федора Хитрука и Гарри Бардина, работал в качестве художника-постановщика на студии «Арменфильм» и на Свердловской киностудии.



Режиссерский дебют Александра Петрова – фильм «Корова» по повести Андрея Платонова – был создан в технике живописи на стекле, ставшей впоследствии визитной карточкой художника. Затем были «Сон смешного человека» по рассказу Федора Достоевского, в котором аниматор передал не только сюжет рассказа, но и философию писателя, трагически красивая «Русалка» и тонкая, пронзительная «Моя любовь» по роману Ивана Шмелева.



Фильмы «Корова», «Русалка» и «Моя любовь» были номинированы на премию Американской киноакадемии, а «Старик и море» удостоен премии «Оскар».



Александр Петров – обладатель престижной национальной премии «Ника», лауреат независимой премии «Триумф», присуждаемой за высшие достижения в области культуры и искусства. Дважды он становился лауреатом Государственных премий Российской Федерации.



Петров – член Союза кинематографистов России, член международной ассоциации аниматоров АСИФА, член Американской киноакадемии. С 2008 года является академиком Российской Академии художеств и единственным академиком-мультипликатором.



Ярославская региональная общественная организация развития анимации «Мастерская Александра Петрова» проводит большую работу по художественному образованию и эстетическому воспитанию детей и молодежи. С 2010 года на базе «Мастерской Александра Петрова» мастер ведет специальный курс. Также при поддержке аниматора работает муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр анимационного творчества «Перспектива». Ученики Александра Петрова получают престижные награды.