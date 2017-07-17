​Всем жителям Ярославля, имеющим приборы учета холодной воды, однако получившим квитанции за июнь с начислениями по нормативу, будет сделан перерасчет. Об этом сегодня сообщила генеральный директор ЯрОблЕИРЦ Любовь Новоселова.



– Заволжский расчетный центр отказался предоставлять Ярославльводоканалу информацию о приборах учета пользователей услуг холодного водоснабжения и водоотведения, – прокомментировала ситуацию Любовь Новоселова. – В результате в отношении порядка 30 000 лицевых счетов расчеты были сделаны по нормативу, а не в соответствии с данными приборов учета. Информация будет откорректирована, а жителям сделаны перерасчеты. Мы рекомендуем заплатить за холодную воду ту же сумму, что и в предыдущем месяце.



Начальник абонентской службы ресурсоснабжающего предприятия Вячеслав Невский подчеркнул, что между Ярославльводоканалом и ЯрОблЕИРЦ заключен договор на оказание услуг по расчету платежей пользователей – собственников помещений в многоквартирных жилых домах.



– Однако организация, которая выполняла данные услуги ранее, на наш официальный запрос отказалась предоставлять информацию о приборах учета пользователей услуг холодного водоснабжения и водоотведения, – сообщил Вячеслав Невский.



Сегодня в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля в рамках проведенного совещания было принято решение о передаче всех необходимых данных в ЯрОблЕИРЦ не позднее среды, 19 июля.