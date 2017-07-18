​18 июля делегация Ярославской области во главе с врио губернатора Дмитрием Мироновым принимает участие в Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском.



Планируется, что одним из ключевых событий дня для региона станет подписание трехстороннего соглашения о создании в Рыбинске «Умной фабрики». Партнерами по реализации проекта выступят Правительство Ярославской области, ПАО «ОДК-Сатурн» и Банк ВТБ.



«Умная фабрика» на базе объединенной двигателестроительной корпорации будет создана в рамках Национальной технологической инициативы, направленной на развитие стратегически значимых отраслей промышленности и определение рынков будущего. Ключевая задача проекта – формирование комплекса компетенций мирового уровня на основе интеграции передовых производственных технологий и бизнес-моделей. Предусмотрено цифровое проектирование и моделирование нового уровня, испытание опытных образцов новой продукции в виртуальной среде, отражающей реальные условия производства и эксплуатации.



Еще одно важное соглашение, запланированное в рамках МАКС, – между Правительством Ярославской области и ЗАО «Промышленные технологии», которое планирует осуществить капитальные вложения в промышленные объекты предприятий ОПК и тяжелого машиностроения на территории региона.



Также на авиасалоне делегация региона, в составе которой председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, его заместитель Максим Авдеев, руководители органов местного самоуправления и промышленных предприятий, примет участие в ряде важных переговоров и встреч.



Справка



Международный авиационно-космический салон – один из крупнейших мировых авиафорумов. Главная цель его проведения – демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.



В деловой программе МАКС принимают участие руководители и специалисты крупнейших отечественных предприятий и зарубежных компаний, видные ученые и представители ведущих технических вузов и университетов, должностные лица государства, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций, представители руководства и деловых структур иностранных государств.



К настоящему времени проведено 12 салонов. На каждом были представлены новинки продукции оборонного комплекса России: самолеты, вертолеты, ракеты, авионика и научные разработки.