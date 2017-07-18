​С начала года во всех районах Ярославской области проверено более 500 договоров купли-продажи древесины для собственных нужд, заключенных с гражданами в 2014 – 2015 годах в рамках регионального законодательства. Выявлено 73 нарушения.



– Активизация в регионе мероприятий по пресечению правонарушений в сфере оборота древесины приносит ощутимые результаты, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Причем в рамках исполнения поручения врио губернатора Дмитрия Миронова мы двигаемся одновременно в нескольких направлениях. Объемы вырубки в регионе за последний год сократились почти в 4 раза. Еще одним из эффективных направлений работы является проведение мероприятий по надзору за транспортировкой лесоматериалов. Совместно с правоохранительными органами проведено 332 рейда, из них 106 совместно с сотрудниками ГИБДД. В результате пресечено 37 нарушений законодательства. По всем выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.



Для пресечения правонарушений в сфере оборота древесины специалисты департамента лесного хозяйства Ярославской области проводят выездные комиссионные обследования на местах, где граждане по договору получения древесины должны возводить или ремонтировать хозяйственные постройки. Фиксируются факты наличия построек, складированной древесины.



Директор департамента Николай Савельев пояснил, что в случае отсутствия на местах древесины гражданам направляются запросы о ее местонахождении. В зависимости от ответов лесные инспекторы проводят повторные проверки, в том числе – наличия соответствующей документации о передаче древесины гражданами на хранение.



В отдельных случаях, когда ответы на запросы в департамент лесного хозяйства Ярославской области не поступили либо информация, содержащаяся в них, вызывала сомнения у лесных инспекторов, в адрес граждан направляются претензии о добровольной уплате неустойки. В Ярославской области она в среднем составляет от 150 до 200 тысяч рублей.



В случае отказа неустойку взыскивают в судебном порядке.