|Победителями III всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» стали три проекта из Ярославской области.
В этом году жюри рассмотрело 1011 заявок из 75 субъектов Российской Федерации. В Центральном федеральном округе из 137 представленных на конкурс проектов в финал вошли семь. Наибольшее их число – из Ярославской области. Это проекты «Красноткацкий поцелуйчик», или Ребусы старой фабрики» Дубковского культурно-спортивного центра, «Евгений Онегин в гостях у Константина Коровина» Центра развития и культуры деревни Охотино и «Наглядное пособие для нескучных прогулок по Данилову, составленное его юными жителями» Даниловской художественной галереи.
Конкурс реализуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью вовлечения местных жителей в позитивное преобразование своих территорий. В финале эксперты выбирали проекты, ориентированные на детскую и юношескую аудиторию, а также те из них, которые способны внести ощутимый вклад в повышение туристической привлекательности малых городов и сел.
– Вовлечение местных жителей в преобразование своих территорий является ключевым источником позитивных изменений в малых городах и селах, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Обновленные пространства не только более комфортны для жизни людей, но и привлекательны для туристов. От лица департамента туризма поздравляю победителей конкурса «Культурная мозаика». Их активность, талант и неравнодушное отношение к своей родине, своему дому дают толчок в развитии малых территорий.
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