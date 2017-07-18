​В Рыбинске будет создана первая в России «Умная фабрика». Соглашение о сотрудничестве с целью реализации этого проекта между Правительством Ярославской области, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и Банком ВТБ подписано 18 июля в рамках Международного авиационно-космического салона в Жуковском. Стороны представляли врио губернатора Дмитрий Миронов, генеральный директор ОДК Александр Артюхов и президент – председатель правления банка Андрей Костин.



– Создание на территории Ярославской области «Умной фабрики» имеет стратегическое значение не только для нашего региона, но и для страны в целом, – подчеркнул по итогам подписания Дмитрий Миронов. – Это совершенно новый, прорывной проект. Он направлен на решение задач по созданию в стране цифровой экономики, которые поставил президент Российской Федерации. Результатом реализации проекта станет производство продукции, которая будет конкурировать с лучшими мировыми образцами. Я уверен: у нас все получится.



Испытательный полигон производственного типа «Умная фабрика» будет создан на базе «ОДК-Сатурн» в Рыбинске в рамках проекта «Фабрики будущего», рекомендованного к реализации экспертным советом Агентства стратегических инициатив под председательством Президента РФ Владимира Путина. Это одно из направлений Национальной технологической инициативы «ТехНет» – государственной программы мер по поддержке развития в России перспективных отраслей экономики.



На «Умной фабрике» акцент сделан на этап проектирования: оно будет проводиться на основе математического моделирования полностью «в цифре», включая серии виртуальных испытаний.



– Внедрение новейших технологий, обучение передовым способам организации производства – необходимое условие для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировом уровне, – сказал Александр Артюхов. – Вместе с Ярославской областью и Банком ВТБ мы приложим все усилия для того, чтобы в скором времени на таком многопрофильном и инновационном предприятии, как «ОДК-Сатурн», был создан испытательный полигон «Фабрики будущего».



Общая стоимость проекта, сроки реализации которого 2017 – 2022 годы, – около 7 миллиардов рублей. Более половины этой суммы будет предоставлено частными инвесторами, крупнейшим из которых является «ОДК-Сатурн». Остальные средства планируется привлечь в рамках реализации государственных программ по направлению «Цифровая экономика», в том числе и Национальной технологической инициативы.