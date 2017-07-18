15 июля в Тутаеве прошел фестиваль «РомановГрад-КиноАрт». На Кустодиевском бульваре была создана атмосфера конца ХIХ – начала ХХ века. Гуляли нарядные барышни, словно сошедшие с полотен Бориса Кустодиева, звучали романсы в исполнении лучших солистов Тутаевского района под аккомпанемент духового оркестра.



В кинотеатре «Экран» состоялось торжественное награждение лауреатов III кинофестиваля «Кино без границ». Он объединил любителей и профессионалов, способных творчески отразить в своих работах будни, события и достижения города Тутаева.



Концертная программа «Музыка кино» порадовала гостей праздника песнями из любимых фильмов. Работали танцевальные, спортивные и гастрономические площадки. Вечером все желающие смотрели кино под открытым небом.



А в Мышкине в этот день прошел «Фестиваль Мыши – 2017», который начался с юмористического забега «Мышиные бега». Участники в возрасте от 3 до 90 лет надели костюмы мышей, пробежали по самым красивым улицам города и получили главный приз праздника – сыр.



Концертная программа продолжилась выступлениями творческих коллективов, духового оркестра и вечерней шоу-программой. На детском празднике «Путешествие в Мышляндию» состоялся фестиваль красок.



В рамках торжественного открытия праздника прошло вручение премии «Золотая мышь». Ее получил ведущий программы «Пешком» на телеканале «Культура» Михаил Жебрак за программу «Мышкин затейливый».



«Ордена Мыши» был удостоен глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин.



– Самое дорогое, что есть у руководителя, – признание коллектива, в котором он работает, – поблагодарил Анатолий Курицин. – Вы доказали, что если трудиться и любить свою малую родину, то и она начнет развиваться.