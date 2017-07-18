​ЗАО «Промышленные технологии» планирует построить в Переславле-Залесском завод по производству комплектующих для авиационной промышленности. Соответствующее соглашение между акционерным обществом и Правительством Ярославской области 18 июля в рамках Международного авиационно-космического салона в Жуковском подписали врио губернатора Дмитрий Миронов и генеральный директор компании Валерий Шадрин.



– Для нас это очень важный проект, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Промышленность является одной из точек роста Ярославской области. Новое предприятие – это новые рабочие места, это увеличение налогооблагаемой базы, это более высокое качество жизни и в Переславле-Залесском, и в регионе в целом.



Холдинг «Промышленные технологии» работает более 18 лет и занимается выпуском комплектующих для авиационно-космической и оборонной промышленности. Его предприятия ориентированы на разработку и производство бортовых кабельных сетей самолетов, вертолетов, наземной техники, светодиодного светотехнического оборудования, систем электроснабжения летательных аппаратов, бортовых систем пожарной сигнализации и пожаротушения и другой продукции.



В ярославский завод компания планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей. В результате будет создано более 400 рабочих мест.



– Для нас очень важна не только экономическая составляющая проекта, но и социальная, – подчеркнул Валерий Шадрин. – Мы всегда решаем целый комплекс вопросов, касающихся наших сотрудников и членов их семей. Это и транспортное обеспечение, и питание, и создание условий для детского отдыха. Уверен, что жители Переславля-Залесского оценят наш подход.