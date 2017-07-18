​18 июля представители регионального департамента образования и мэрии Ярославля проинспектировали ход строительства двух детских садов во Фрунзенском районе города – на улицах Чернопрудной и Академика Колмогорова.



В прошлом году возведение этих дошкольных образовательных учреждений было приостановлено из-за недобросовестности подрядчика. Возобновить работы позволило только личное вмешательство врио губернатора Дмитрия Миронова, который поручил Правительству области выделить мэрии города Ярославля целевой кредит по минимальной ставке для завершения строительства этих объектов.



– В Ярославской области пока еще сохраняется проблема доступности дошкольного образования, но Правительство региона прилагает все усилия для решения данного вопроса, – подчеркнула первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева. – В этом году возобновлено строительство детских садов в Данилове, Пошехонье, Угличе, в селе Михайловском Ярославского района. Надеемся, что к концу 2017-го все объекты будут построены, учреждения пройдут лицензирование и в следующем году начнут принимать детей.



Светлана Астафьева добавила, что введение в эксплуатацию двух новых детских садов во Фрунзенском районе Ярославля позволит полностью закрыть здесь потребность в местах для детей в возрасте от 3 лет и значительно улучшить показатель по младшему возрасту.



Проекты дошкольных учреждений на улицах Чернопрудной и Академика Колмогорова идентичны. Они рассчитаны на 6 групп, которые будут посещать 125 человек. На первых этажах предусмотрены теплые полы. Там разместятся младшие группы и игровые комнаты. По словам заместителя мэра города Ярославля по социальной политике Ивана Лилеева, новый подрядчик, компания ООО «Пожгрупп» из Подмосковья, работает в соответствии с графиком.



– Объекты находятся под постоянным контролем, каждый вторник на них проходят штабы, каждую субботу выезжает инспекция, – сообщил Иван Лилеев. – На данный момент практически полностью возведена коробка. В ближайшее время директоры детских садов вместе со строителями будут обсуждать дизайн и решать прочие вопросы, связанные с созданием комфортной атмосферы. Эти сады действительно долгожданные, поскольку микрорайон «Сокол» – один из самых проблемных районов города с точки зрения дошкольного образования. Скорейший ввод этих учреждений снизит напряжение среди родителей.



Руководитель строительства Николай Хомич заверил, что оба объекта будут сданы в срок:



– На данный момент на 80% уже перекрыта кровля в детском саду на улице Чернопрудной. Кладка по этажам закончена, возводятся парапеты и вентиляционные шахты. В течение недели работы по кладке будут полностью завершены. Ведется заливка полов, подготовка к установке окон, утеплению.



Объекты должны быть сданы до 1 января 2018 года. К этому сроку будут введены в эксплуатацию здания со всеми коммуникациями, завершены отделочные работы, проведено благоустройство территорий.