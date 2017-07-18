​18 июля глава МЧС России Владимир Пучков и министр Российской Федерации Михаил Абызов в режиме видео-конференц-связи провели всероссийскую конференцию, посвященную ходу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в системе МЧС. Участие в обсуждении итогов работы за первое полугодие приняли руководители региональных управлений МЧС, председатели КЧС. Ярославскую область представляли заместитель председателя Правительства Роман Колесов и начальник Главного управления МЧС по региону Олег Бочаров.



Было отмечено, что в системе МЧС активно и результативно внедряется риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, позволяющий работать на предотвращение несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.



– По итогам проведенного нами анализа показатели эффективности проведения пожарного надзора и в целом показатели снижения ущерба и смертельных случаев за истекший период в системе МЧС повысились на 5 %, что выше планируемых Правительством Российской Федерации в начале реализации реформы, – отметил Михаил Абызов.



В Ярославской области снижение административной нагрузки на бизнес и внедрение в деятельность надзорных органов риск-ориентированного подхода также позволило повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности.



В 2017 году основная доля проверок в регионе проходит на объектах категории «высокого» риска в системе образования, здравоохранения, социальной сферы, а также в загородных оздоровительных лагерях. Плановые проверки объектов защиты малого и среднего бизнеса не запланированы. Количество внеплановых проверок за январь – июнь в сравнении с аналогичным периодом 2016 года сократилось в 2 раза.



– Система риск-ориентированного подхода, нацеленного на обеспечение безопасности населения путем профилактики ЧС, а не путем наказания, внедряется на территории нашего региона активно по всем направлениям с максимальным привлечением внимания предпринимательства и общественности, – рассказал Роман Колесов. – Цель не наказать, а помочь руководителю предприятия, предоставив необходимую информацию и консультации, предотвратить возможные чрезвычайные ситуации. В рамках развития института независимой оценки пожарного риска, как одной из форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, проводится активная работа с бизнес-сообществом.



В 2016 году аудит пожарной безопасности проведен на 32 объектах Ярославской области, а с начала 2017 года на 12. В настоящее время на 80 объектах экономики региона имеется положительное заключение независимой оценки пожарного риска. При наличии действующего положительного заключения объекты защиты не подлежат проверке органами государственного пожарного надзора.



Справка



В соответствии с действующим законодательством Главное управление МЧС России по Ярославской области осуществляет 6 видов государственного надзора:



– федеральный государственный пожарный надзор;



– федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;



– государственный надзор в области гражданской обороны;



– государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок;



– лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;



– лицензионный контроль при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.