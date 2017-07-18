​Детские сады №6 и №49 в Рыбинске оснастили камерами наружного видеонаблюдения. Работы были проведены в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе», который Правительство области реализует совместно с партией Единая Россия.



– Это большой плюс в работе дошкольного учреждения с точки зрения безопасности. Теперь мы хорошо видим, что происходит на территории детского сада, – отметила заведующая МДОУ №49 Ирина Пологлазкова. – По периметру здания нашего учреждения установили 12 камер. Изображение транслируется на монитор, установленный на пункте охраны. Данная информация хранится в течение нескольких месяцев.



Безопасность детского сада №6 теперь обеспечивают 16 камер наружного наблюдения, которые снимают происходящее на детских площадках и подъездных путях, и одна купольная внутри помещения у центрального входа. По словам работников учреждения, родители перестали беспокоиться за оставленные утром коляски, велосипеды, самокаты.



Идею установки системы видеонаблюдения в городских садах поддержали многие рыбинцы. За включение этих объектов в губернаторский проект «Решаем вместе» голосовали родители, сотрудники учреждений. Совместная заявка выиграла конкурс и получила финансирование.



– Оснащение системами видеонаблюдения двух дошкольных учреждений города обошлось в 369 тысяч рублей. Подрядчики очень быстро выполнили работы по монтажу и настройке оборудования, – сообщила директор департамента образования Рыбинска Римма Брядовая. – Участниками проекта «Решаем вместе» стали 26 дошкольных учреждений нашего города. Направления работ разные: ремонт крыш, полов, замена окон, оборудование эвакуационных выходов, реставрация фасада зданий, частичная замена асфальтового покрытия на территории.