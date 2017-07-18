​Ярославская область по итогам 2016 года занимает второе место в России по приросту основных показателей молочного скотоводства: производство молока – 104,1%, поголовье коров – 100,8%, средний надой на одну корову – 107,4%. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов.



– Врио губернатора Дмитрий Миронов поставил задачу к 2025 году увеличить производство молока до 332 тысяч тонн, надой молока на одну корову до 6500 кг в год, самообеспеченность региона по молоку до 80%, – отметил Валерий Холодов. – Добиться этого позволит в том числе ввод новых объектов. В отрасли молочного животноводства реализуется и планируется к реализации ряд инвестиционных проектов, в том числе по строительству молочно-товарных комплексов ОАО «СХП «Вощажниково», ООО «Красный маяк», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ООО «Перспектива» и ООО «Ярославские дали», модернизации ферм ООО «АгриВолга». Действующий инвестиционный портфель составляет 5,6 млрд. рублей, будет создано 290 новых рабочих мест.



В 2016 году область заняла 6-е место в Центральном федеральном округе по объему произведенного молока, 7-е место – по продуктивности. Надой молока на одну корову составил 5850 кг в год. Самый высокий надой в области получен в ООО «Племзавод «Родина» Ярославского района – 12 090 кг молока на корову.



По итогам 2016 года в сельхозпредприятиях Ярославской области произведено рекордное за 13 лет количество молока – 263 тысячи тонн. За 1-е полугодие 2017 года этой категорией хозяйств произведено 141,7 тысячи тонн молока (107,1% к уровню прошлого года), надой молока на корову составил 3140 кг (106% к уровню прошлого года).