​Все желающие могут принять участие в экологической акции «Чистый берег», которая пройдет в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района 20 июля. В ее рамках будет очищено более трех километров береговой полосы Рыбинского водохранилища.



Мероприятие, на которое приглашены представители Правительства региона, Ярославской областной Думы, администрации Рыбинского муниципального района и профильных федеральных структур, начнется в 10.30. После проведения инструктажа участники акции приступят к работе. На берегу они смогут не только потрудиться, но и отдохнуть: подготовлены театрализованная развлекательная программа с Нептуном и Государыней-рыбкой, показательные выступления серфингистов. Будет работать полевая кухня.



– Подобные акции в нашем регионе проводились и ранее, но в таком масштабе – впервые. Планируется, что на очистке берега будет работать около 100 человек, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Рыбинское водохранилище – это основной промысловый и рекреационный водоем Ярославской области, значение которого для любительского и промыслового рыболовства, отдыха и туризма с каждым годом возрастает. Но, к сожалению, далеко не каждый человек оставляет после себя чистоту и порядок. Антропогенный мусор, бесхозные орудия лова – все это негативно влияет на состояние водных биологических ресурсов.



В рамках подготовки к акции «Чистый берег» заключен контракт с мусороуборочной организацией, которая обеспечит участников перчатками, пакетами разного цвета для сортировки и раздельного сбора мусора. Будут привезены контейнеры разного цвета для складирования мусора, подогнаны машины для перевозки его к месту утилизации на полигоне.



В рамках проведения Года экологии и реализации губернаторской программы «Сделаем Волгу чистой рекой» во всех муниципальных районах Ярославской области запланировано и проведено более 50 мероприятий по очистке берегов рек от мусора: «Экологический десант», «Чистая река», «оБЕРЕГай», «Чистая река – чистый берег». В них уже приняли участие более 1500 человек. Убрано не менее 400 кубометров мусора.