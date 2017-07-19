​Директором государственного автономного учреждения

Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга» назначен

Александр Лебедев.

Александр Лебедев является медиаменеджером с

солидным опытом работы. Около 15 лет он проработал на руководящих должностях в

ярославском филиале «Всероссийской государственной телевизионной радиовещательной

компании». Под его руководством был реализован целый ряд проектов по выпуску

новых передач и документальных фильмов, проведена оптимизация производственных

процессов, внедрены новые технологии.  Работал в

газетах, имеет опыт государственной службы.

Александр Лебедев закончил Президентскую программу

подготовки управленческих кадров. Кандидат исторических наук, автор нескольких

научных работ по истории России и Ярославского края.

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