​Директором государственного автономного учреждения



Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга» назначен



Александр Лебедев.



Александр Лебедев является медиаменеджером с



солидным опытом работы. Около 15 лет он проработал на руководящих должностях в



ярославском филиале «Всероссийской государственной телевизионной радиовещательной



компании». Под его руководством был реализован целый ряд проектов по выпуску



новых передач и документальных фильмов, проведена оптимизация производственных



процессов, внедрены новые технологии. Работал в



газетах, имеет опыт государственной службы.



Александр Лебедев закончил Президентскую программу



подготовки управленческих кадров. Кандидат исторических наук, автор нескольких



научных работ по истории России и Ярославского края.