|Директором государственного автономного учреждения
Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга» назначен
Александр Лебедев.
Александр Лебедев является медиаменеджером с
солидным опытом работы. Около 15 лет он проработал на руководящих должностях в
ярославском филиале «Всероссийской государственной телевизионной радиовещательной
компании». Под его руководством был реализован целый ряд проектов по выпуску
новых передач и документальных фильмов, проведена оптимизация производственных
процессов, внедрены новые технологии. Работал в
газетах, имеет опыт государственной службы.
Александр Лебедев закончил Президентскую программу
подготовки управленческих кадров. Кандидат исторических наук, автор нескольких
научных работ по истории России и Ярославского края.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
12:45
15 просмотров
2017.07.19 Глава региона Дмитрий Миронов вручил ключи от квартир обманутым дольщикам2017.07.19 Участники военно-патриотического движения «Юнармия» прошли межрегиональные военно-патриотические сборы «ПОИСК-2017» 2017.07.19 В октябре в Ярославле пройдет II региональный чемпионат профмастерства для инвалидов «Абилимпикс»2017.07.19 В Правительстве Ярославской области обсудили вопросы развития госпредприятий сферы здравоохранения 2017.07.19 Ярославская область попадет в TripAggregator