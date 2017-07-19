​Усиление муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора дает положительные результаты. Итоги и перспективы работы были рассмотрены на совещании, организованном региональным департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области. Участие в мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли специалисты из муниципальных районов.



– За 1 полугодие 2017 года проведено 297 проверок, в том числе 29 – по использованию участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено более 50 нарушений земельного законодательства, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Анна Желиховская. – Материалы направлены в Управление Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области для привлечения виновных лиц к административной ответственности либо для проведения мероприятий по применению повышающего коэффициента 1,5 взамен номинального 0,75 для нерадивых собственников земельных участков, использующих их не по назначению.



В рамках совещания обсудили актуальные вопросы, связанные с осуществлением муниципального земельного контроля. В частности, большое внимание было уделено необходимости увеличения проверочных мероприятий по использованию земель сельскохозяйственного назначения.