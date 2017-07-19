​19 июля на расширенном заседании коллегии в УМВД России по Ярославской области были рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие 2017 года. В мероприятии приняли участие врио губернатора Дмитрий Миронов, начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Николай Трифонов, члены Общественного совета при УМВД и руководители правоохранительных структур региона.



– Наша с вами совместная работа дает хорошие результаты. Однако новое время ставит перед сотрудниками органов внутренних дел новые вызовы, – отметил в своем выступлении Дмитрий Миронов. – Так, настоящей проблемой становятся преступления, совершаемые с помощью сети Интернет или мобильной связи, а также банковских карт. Кроме того, преступники постоянно стараются затянуть в свои ряды молодежь. Для этого они используют любые средства, и в первую очередь наркотики.



За шесть месяцев этого года в регионе существенно повысилась результативность работы по противодействию незаконному обороту наркотиков. В результате работы сотрудников полиции на момент возбуждения уголовных дел изъято около 17 килограммов наркотиков. Дмитрий Миронов подчеркнул, что, несмотря на улучшение показателей, необходимо усилить работу в этом направлении.



Сегодня Правительство региона делает все возможное, чтобы сотрудники полиции могли эффективно работать. В этом году значительно, в четыре с половиной раза, увеличено финансирование ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярославской области»: с 12,8 миллиона рублей в 2016 году до 58,2 миллиона – в 2017-м. Финансирование ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения» увеличено почти в два раза: с 13,8 миллиона рублей до 23,2 миллиона.



В своем выступлении генерал-майор полиции Николай Трифонов дал объективную оценку состоянию уровня преступности и результатам проделанной работы по обеспечению безопасности, защиты законных прав и интересов граждан и общества от преступных посягательств.



– В регионе сократилось количество зарегистрированных преступлений (с 10411 до 8 696), в том числе тяжких и особо тяжких (с 2 195 до 1 898). Снизилось число убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, – сообщил Николай Трифонов.



На коллегии были заслушаны доклады руководителей органов и подразделений внутренних дел Ярославской области о результатах оперативно-служебной деятельности и поставлены задачи полиции региона на второе полугодие 2017 года.



В ходе заседания сотрудникам полиции, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, были вручены почетные грамоты губернатора и ведомственные награды.