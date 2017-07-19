​Департамент туризма Ярославской области подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с информационной платформой TripAggregator.



Как отметила директор департамента Юлия Рыбакова, это взаимодействие позволит консолидировать усилия органов власти и турбизнеса по развитию туристско-информационного обслуживания гостей области.



– Подобная платформа может стать отличным инструментом для продвижения событий и создания актуальной базы по конференц-возможностям региона, – подчеркнула Юлия Рыбакова. – Расширение коммуникативных возможностей потенциальных гостей нашего края с представителями туриндустрии является важным фактором в реализации стратегии развития туризма Ярославской области.



Соглашение предусматривает создание системы, которая обеспечит механизм взаимодействия сети ТИЦ внутри региона, организаторов событий и туроператоров. Задача TripAggregator – не просто информировать туристов о достопримечательностях и возможных объектах размещения, но и формировать полноценное представление о турпродуктах региона.



– Различные показатели статистики последних лет фиксируют постоянный рост онлайн-продаж в сфере туризма, что позволяет говорить об актуальности данного предложения, – комментирует директор компании TripAggregator Антон Абаньков. – В рамках сотрудничества турбизнес получит доступный инструмент для того, чтобы самостоятельно наполнять региональный портал актуальной информацией о турпродуктах Ярославской области. Это существенно упростит задачу предоставления актуальной и полной информации на портале.



Задача регионального департамента туризма в этой работе – организация эффективного взаимодействия всех участников туристического рынка.