​19 июля в Правительстве Ярославской области в рамках «Корпоративной недели» были рассмотрены результаты деятельности ГП ЯО «Областная фармация», ГП ЯО «Аптека № 15» и ГП ЯО «Аптека № 95». Участие в работе приняли заместители председателя Правительства региона Роман Колесов и Илья Баланин, директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, руководители госпредприятий.



– Для улучшения экономической составляющей деятельности предприятий, находящихся в собственности Ярославской области, необходимо выработать стратегию их развития, – подчеркнул Роман Колесов. – Без совместной работы в данном направлении добиться результатов будет сложно, поэтому необходимо максимально открыто и в рабочем режиме отработать все проблемные моменты. Для получения полной картины, происходящей в отрасли, важно провести мониторинг деятельности аналогичных предприятий в других регионах России.



Участники встречи обсудили острые моменты и перспективы развития предприятий со стопроцентным участием региона. В числе поднятых вопросов – материально-техническое обеспечение и дефицит кадров. Для решения этих проблем и укрепления экономической стабильности проводится автоматизация аптечных пунктов. Так, предприятие ГП ЯО «Областная фармация» автоматизировало 71% своих аптек.