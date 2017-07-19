​В октябре в Ярославле состоится II региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Вопросы его подготовки 19 июля обсудили в Правительстве Ярославской области на первом заседании регионального организационного комитета.



– Проведение в регионе чемпионата «Абилимпикс» будет способствовать эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, дальнейшему трудоустройству и их успешной социализации в обществе, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.



Участники заседания рассмотрели порядок проведения чемпионата, дорожную карту мероприятий, определили ответственных по направлениям подготовки. Также была отмечена необходимость создания координационного совета работодателей и рабочей группы при департаменте образования Ярославской области.



– В региональном чемпионате для студентов в этом году предлагаются следующие компетенции: «Слесарное дело», «Поварское дело», «Кирпичная кладка», «Издательское дело», «Фотограф-репортер», – рассказала директор Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий – регионального центра развития движения «Абилимпикс» Марина Цветаева.



Она добавила, что II ярославский чемпионат «Абилимпикс» будет состоять из соревновательной, профориентационной, деловой и культурной программ. Запланированы практические и конкурсные задания по компетенциям, семинары, мастер-классы, круглые столы и конференции по развитию инклюзивного профессионального образования, а также концерты, спектакли и презентации творческих коллективов, в том числе и людей с инвалидностью.



Кроме того, члены оргкомитета рассмотрели вопрос создания волонтерского центра «Абилимпикс», который будет готовить добровольцев к работе с людьми с инвалидностью, помогать участникам соревнований.



Планируется, что чемпионат пройдет в ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и профессиональных образовательных организациях.



Справка



Главная задача «Абилимпикс» – профессиональная ориентация и последующее трудоустройство лиц с инвалидностью.



Впервые соревнования среди инвалидов прошли в Японии в 1953 году. Впоследствии чемпионат получил статус международного.



Ярославская область включилась в движение «Абилимпикс» в октябре 2016 года. Тогда был проведен I региональный чемпионат. В нем приняли участие студенты из трех профессиональных образовательных организаций.