​В учебном центре 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в поселке Песочное Некрасовского района прошла торжественная церемония закрытия межрегиональных военно-патриотических сборов «ПОИСК-2017» памяти Героя России гвардии подполковника Анатолия Лебедя. В ней приняли участие 98 представителей военно-патриотического движения «Юнармия» из Ярославской, Костромской, Московской и Архангельской областей в составе 22 команд.



– Благодаря участию в «Юнармии» и этих сборах у вас появилась прекрасная возможность попробовать себя в качестве защитника Родины и, может быть, сделать свой жизненный выбор, – сказал ребятам заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В свое время я сделал свой выбор и закончил Университет Министерства обороны, затем служил Отечеству в звании капитана. Считаю, что эти годы стали для меня хорошим подспорьем в жизни. Хочу пожелать, чтобы и в будущем стремление защищать свой дом и любовь к Родине были вашими главными ориентирами.



Цель проведения сборов – военно-патриотическое воспитание молодежи и допризывная подготовка к службе в Вооруженных силах РФ, а также популяризация службы в воздушно-десантных войсках и развитие Юнармейского движения в ЦФО. Участники сборов, несмотря на сложные погодные условия, успешно справились со всеми поставленными задачами.



– Ребята успешно прошли учебно-тренировочные занятия по огневой тактике, тренингу на выживание, топографии, медицинской подготовке и рукопашному бою, – отметил начальник регионального штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Николай Чупин. – Кроме того, они приняли участие в тактико-специальных соревнованиях: «Поиск», «Тропа разведчика», «Снайперские пары», военизированной эстафете и страйкболе, а также в строевом смотре, военно-исторической викторине – и попробовали себя в роли разведчиков.



Воспоминаниями о своем боевом прошлом с участниками сборов поделились председатель регионального отделения ДОСААФ России по Ярославской области генерал-майор Сергей Дерепко, председатель Совета Ярославской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий, председатель ЯРО «Российская ассоциация героев», советник мэра Ярославля Герой России Алексей Чагин.



Победителем соревнований стала команда из Гаврилов-Яма.



Справка



Организаторами межрегиональных военно-патриотических сборов «ПОИСК-2017» выступили ярославская региональная Ассоциация общественных детских, молодежных военно-патриотических объединений «Патриот», региональное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ярославской области, региональное отделение Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Сборы проводятся при поддержке ЯРО «Российская ассоциация героев».