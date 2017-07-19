​19 июля врио губернатора Дмитрий Миронов вручил ключи от новых квартир в первом микрорайоне жилого района «Дядьково» семьям обманутых дольщиков.



Введены в эксплуатацию еще два проблемных дома. В собственность ярославских семей передадут 128 новых квартир.



- Правительство области считает решение проблем обманутых дольщиков одной из своих приоритетных задач, - сказал Дмитрий Миронов. - Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был определен механизм завершения строительства многоквартирных домов, превратившихся в долгострои. И уже достигнуты конкретные результаты. С конца прошлого года достроены и введены в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, что обеспечило решение жилищного вопроса более шестисот ярославских семей. И вот сегодня - еще два дома.



В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя регионального Правительства Виталий Ткаченко, представители Правления ПАО «АКБ «Российский капитал», организации-застройщика.



- Практически в ежедневном режиме Правительство работает по данному вопросу. Встречаемся с представителями обманутых дольщиков, с застройщиками, ищем вместе пути решения, вырабатываем механизмы завершения строительства, -рассказал Виталий Ткаченко. - Отдельно хочу поблагодарить все городские организации и структуры, которые приняли участие в разрешении этих проблем. Благодаря им сюда проведено освещение, построена дорога к этим домам, обустроены тротуары.



Дольщики в ответном слове поблагодарили власти за внимание к их ситуации. Среди них много молодых семей с детьми, которые наконец-то переедут со съемных квартир, из общежитий и коммуналок в собственное жилье.



Дмитрий Миронов осмотрел несколько квартир вместе с новоселами. В помещениях выполнен ремонт, установлена сантехника, газовые плиты. Дом полностью подключен к коммуникациям.



- Два года мы жили в состоянии ожидания, хотя квартиры покупали уже в большой стадии готовности. Коробка уже стояла. Мы взяли ипотеку и добавили материнский капитал, отдали все что было, - рассказал Александр Охлопков. - Спасибо и федеральным и областным властям. Считаю, что ситуация кардинально изменилась с приходом новой команды во главе с Дмитрием Мироновым.



Строительство 17-этажного и 11-этажного домов началось еще в 2013 году. Сроки сдачи объектов компанией-застройщиком ОАО «Ивановская домостроительная компания», входящей в группу компаний СУ-155, постоянно переносились. Строительство объектов было заморожено.



В настоящее время публичное акционерное общество «АКБ «Российский капитал» совместно с Правительством региона реализуют программу по завершению строительства домов, начатого предприятиями-банкротами. В Ярославле от застройщика ОАО «Ивановская домостроительная компания» остались проблемными еще два многоквартирных дома.



- Я надеюсь, в ближайшее время данные дома тоже будут достроены, - сказал старший вице-президент «АКБ «Российский капитал» Олег Бетин.



Всего до конца этого года в области будет расселено более 500 семей. По каждому из долгостроев разработан индивидуальный план завершения строительства. Глава региона держит все объекты на личном контроле.