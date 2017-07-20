​Об особенностях выхода предприятий Ярославской области на новый рынок рассказали представители Торгового представительства РФ в Испании в рамках видеоконференции, организованной совместно с региональным Центром экспорта. Участие в онлайн-встрече приняли компании НПК «Протэкт», «РосЯрпак» и «Русские ремесла».



– Большой пласт нашей работы – взаимодействие с торговыми представительствами России в зарубежных странах, – рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Всего их 58. Все они активно работают с нами, отвечают на запросы компаний-экспортеров, ищут партнеров для иностранных компаний, направляют нам контакты потенциальных дистрибьюторов, профильных ассоциаций, информируют о мероприятиях. Формат видеоконференции предложила торговый представитель России в Испании Галина Курочкина.



В рамках онлайн-встречи ярославские компании узнали об особенностях выхода на рынок Испании. Специалисты торгового представительства обсудили каждый из предлагаемых к экспорту продуктов с точки зрения его перспектив на рынке, таможенного и тарифного регулирования, необходимости разрешительной документации и сертификации, возможных каналов продвижения.



– Мы понимаем, что процесс выхода на европейский рынок непростой, – говорит специалист по экспортным поставкам переславской компании НПК «Протэкт» Виктория Великанова. – С помощью Центра экспорта мы направили ряд запросов в торгпредства европейских стран и уже получили информативные ответы из Швеции, Финляндии, Великобритании и Венгрии. Поддержка, предоставляемая Центром экспорта, очень ценна для нас.



Общение ярославских экспортеров с представителями Торгпредства России в Испании в режиме видеоконференции состоялось впервые, но работа в этом направлении будет продолжена. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Центр экспорта Ярославской области» и Торгпредством РФ в Испании.



– Соглашение систематизирует нашу работу и сделает ее еще более эффективной, – уверена Галина Курочкина.



На сегодняшний день за услугами Центра экспорта Ярославской области уже обратилось 115 малых и средних компаний и более 20 крупных. 70 компаний прислали свои материалы в каталог экспортеров Ярославской области. 35 экспортно ориентированных малых и средних предприятий направили своих специалистов на образовательную программу. Ее участники познакомились с понятием «экспортный проект», посетили тренинги по маркетингу, деловой коммуникации в экспортной деятельности.



Региональная экспортная структура активно использует потенциал Российского экспортного центра, соглашение с которым подписано в марте 2017 года. На сегодняшний день Ярославская область – лидер по количеству обращений компаний-экспортеров в Российский экспортный центр: 20 компаний получили консультации по поиску партнеров, регистрации на международных торговых площадках, логистике, воспользовались поддержкой в вопросах экспортного страхования и кредитования. Уже двум компаниям одобрено возмещение до 80% затрат на участие в международных выставках и мероприятиях в России и за рубежом, эта услуга стала доступна только в мае.



– Центр экспорта Ярославской области стал эффективным инструментом поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий региона. В рамках реализации стратегии «10 точек роста» важной задачей является рост экономического потенциала ярославских предприятий. Экспортная деятельность открывает региональным производителям новые перспективы для расширения объемов сбыта, – отметила и.о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина.