​В августе-сентябре в Ярославской области запланирован целый ряд ярких туристических событий. О них рассказала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.



Одно из ключевых мероприятий – международный туристический форум «Visit Russia», который пройдет в Ярославле 28 – 29 сентября. Его участниками станут ведущие эксперты туриндустрии, маркетологи и проектировщики успешных кейсов, организаторы и спонсоры крупных мероприятий в РФ и за рубежом, специалисты высших и средних учебных заведений, некоммерческие объединения в туризме, отельеры, туроператоры, инвесторы. На форуме будут представлены новинки туриндустрии, мировые тенденции гостеприимства, лучший туристический опыт. Кроме того, в рамках программы состоится подведение итогов конкурса видеороликов «Золотое кольцо 2.0».



– Туристы посещают города «Золотого кольца», чтобы прикоснуться к истории России, познать культуру и русскую душу, – сказала Юлия Рыбакова. – Это не только туристический маршрут, но и масштабный национальный проект по развитию привлекательности российского туризма. Однако сейчас турпоток здесь слабеет. Ключевой проблемой эксперты называют слабый брендинг маршрута, концепция позиционирования которого не менялась 50 лет. Необходимо выстроить новую маркетинговую линию, соответствующую современным туристическим потребностям и возможностям регионов. А презентовать эти продукты мы предлагаем самым наглядным и доступным способом – с помощью тематических роликов.



Прием заявок на конкурс уже начался. Победители получат возможность продвинуть свой продукт на международном уровне.



Юлия Рыбакова также отметила успешное развитие в регионе гастрономического туризма. Ярославская область вошла в 10 лучших гастрономических регионов лета по версии календаря событий EventsInRussia.com. Самым ярким таким мероприятием этого направления станет «Пир на Волге», который пройдет в Ярославле 19 августа.



На его площадке лучшие рестораны города представят свои лучшие блюда на суд гостей. На кулинарных мастер-классах шеф-повара вместе со всеми желающими приготовят свои фирменные блюда прямо на берегу Волги.



Новинка сезона – городской фестиваль для семейного отдыха «Былинафест», который развернется 19 августа на улице Подзеленье в исторической части Ярославля. Задача мероприятия – подать древнерусскую историю и былинную героику в доступной и интересной форме без лубочных штампов. Посетителей ждут игры и конкурсы, военно-исторические представления, обучение и демонстрация ремесел, ярмарка, аутентичная живая музыка.



Ежегодный фестиваль колокольной и хоровой музыки «Преображение» пройдет 18 – 21 августа на территории Ярославского музея-заповедника. Инициаторы фестиваля следуют добрым русским традициям приглашать лучшие хоры с различных уголков России, а также из-за границы.



Познакомиться со средневековой монастырской культурой можно 11 – 13 августа на международном фестивале «Ростовское действо». Гостям Ростова будут представлены традиции иконописи, книжности, песнопений.



Со 2 по 6 августа пройдет международный фестиваль «Фотопарад в Угличе». В программе мастер-классы ведущих российских и зарубежных фотографов, лекции, портфолио-ревю, выставки работ российских лауреатов WorldPressPhoto.



26 августа в Тутаеве пройдет фестиваль «Романовская овца – золотое руно России», посвященный гордости края – породе овец, выведенных в Романово-Борисоглебске в XVII веке. Знаменитый ростовский лук представят на «Луковой ярмонке» 3 сентября.



Одно из самых ожидаемых мероприятий года – XVIII Международный Волковский фестиваль – пройдет в Ярославле с 12 по 25 сентября. Программу традиционно составят постановки ведущих театральных коллективов страны. В том числе будет показан нашумевший спектакль Евгения Марчелли «ГрозаГроза», поставленный в прошедшем сезоне в Театре наций.



На финишной прямой проекта «Бегом по Золотому кольцу» 3 сентября спортсмены побегут по дистанции, проложенной в охранной зоне ЮНЕСКО. Чемпионат России по полумарафону пройдет в Ярославле второй раз.



– Ярославская область является лидером событийного туризма, – подчеркнула Юлия Рыбакова. – Мы видим, что сегодня активно формируется новое туристическое пространство региона. Появляется все больше идентичных туристических продуктов, а ярославские фестивали становятся популярными не только в России, но и в мире.