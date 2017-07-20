​В рамках Года экологии в регионе проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда. В еженедельном режиме их организуют департамент лесного хозяйства Ярославской области, лесничества, СГБУ ЯО «Лесная охрана» и органы местного самоуправления. Во всех муниципальных районах в уборке активно участвуют волонтеры и местные жители.



– Желающих помочь сделать лес чище много, впрочем, как и работы по ликвидации свалок. Поэтому субботники в лесу проводим во всех муниципальных образованиях в течение летнего сезона, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – С начала таяния снега на территории лесного фонда уже ликвидировано более 1500 кубометров несанкционированных свалок. В первую очередь выбираем те участки, где предпочитают отдыхать местные жители. И у них есть хорошая возможность присоединиться к генеральной уборке, чтобы сделать лес чище и безопаснее.



Свалки в лесных массивах создают пожароопасные ситуации, уничтожают напочвенный покров, необходимый для микроклимата леса. Наиболее часто свалки бытового и строительного мусора образуются на участках, прилегающих к дорогам и садоводческим хозяйствам.



Все неравнодушные граждане, желающие принять участие в уборке леса, могут обратиться по вопросам проведения субботников в районные лесничества.



http://www.yarregion.ru/depts/dlh/tmpPages/org.aspx



Субботники на территории лесного фонда пройдут:



– в Борисоглебском, Переславском, Ростовском муниципальных районах ­– 11 августа;



– в Брейтовском, Некоузском, Угличском муниципальных районах – 18 августа;



– в Даниловском, Первомайском, Любимском муниципальных районах – 21 и 25 августа;



– в Гаврилов-Ямском, Тутаевском, Ярославском муниципальных районах – 28 августа и 1 сентября;



– в Большесельском, Пошехонском, Рыбинском муниципальных районах – 4 августа и 8 сентября.