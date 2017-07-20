​20 июля в поселке Песочное участники региональной программы переселения граждан из аварийного жилья получили ключи от квартир в доме по улице 60 лет Октября. С радостным событием новоселов поздравил врио губернатора Дмитрий Миронов, посетивший муниципальное образование в рамках рабочей поездки по Рыбинскому району.



– Расселение людей, проживающих в аварийных домах, – одна из приоритетных задач Правительства области, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Чтобы решить ее, регион взял на себя обязательство до 1 сентября 2017 года расселить все дома, признанные аварийными на начало 2012 года. И сегодня можно с уверенностью сказать, что региональная программа будет выполнена в намеченные сроки. Это наша обязанность.



Врио губернатора добавил, что Президент страны Владимир Путин поставил перед Правительством РФ задачу проработать возможности дальнейшего расселения ветхого и аварийного жилья. После утверждения программы на федеральном уровне, Ярославская область включится в процесс ее реализации.



В торжественной церемонии также приняли участие председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его заместители, глава Рыбинского района Татьяна Смирнова.



– Этим мероприятием мы завершаем реализацию региональной программы в Песочном по тем домам, которые признавались аварийными до 2012 года, – добавила она.



В новый 49-квартирный трехэтажный дом переезжают жильцы аварийных домов и 14 семей-погорельцев.



Подрядчик сработал быстро и качественно. Квартиры с индивидуальным отоплением, в них сделана бюджетная отделка, установлены современные стеклопакеты, сантехника, электрические плиты. На придомовой территории ведутся работы по благоустройству. Предусмотрены игровой детский комплекс с горкой, песочницей и скамейками, парковка, площадка для сбора мусора, зеленые насаждения, газоны.



– Очень рад! – говорит Сергей Кувылев, переезжающий в новый дом вместе с семьей. – Долго ждали эту квартиру, жили в доме, которому целых сто лет. Там все разрушалось, с водой были проблемы. Мы благодарны и Президенту России, и главе региона, что теперь у нас будет комфортная квартира.



В областной программе по переселению граждан из аварийных домов участвуют четыре поселения Рыбинского района: Каменниковское, Назаровское, Тихменевское, Песочное. В 2017 году планируется переселить 93 семьи.