​У жителей деревни Дубровка Брейтовского района большая радость – построен новый мост через реку Ламь. Старый из-за резкого подъема воды, вызванного аномальными погодными условиями, был подмыт и разрушен, и люди, проживающие в Дубровке, оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения.



– Строительство нового моста было жизненно необходимо, – рассказал заместитель директора департамента лесного хозяйства Ярославской области Иван Хитров. – В этой деревне много пенсионеров, в том числе – старше 80 лет. Им требуется постоянная медицинская помощь и услуги соцработников. Было сделано все возможное, чтобы быстро решить проблему.



В результате оперативно организованной слаженной работы сотрудников ГКУ ЯО «Брейтовское лесничество», администрации Прозоровского сельского поселения и арендатора лесного участка удалось построить новый мост через реку Ламь и восстановить транспортное сообщение.