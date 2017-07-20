​У жителей деревни Дубровка Брейтовского района большая радость – построен новый мост через реку Ламь. Старый из-за резкого подъема воды, вызванного аномальными погодными условиями, был подмыт и разрушен, и люди, проживающие в Дубровке, оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения.

– Строительство нового моста было жизненно необходимо, – рассказал заместитель директора департамента лесного хозяйства Ярославской области Иван Хитров. – В этой деревне много пенсионеров, в том числе – старше 80 лет. Им требуется постоянная медицинская помощь и услуги соцработников. Было сделано все возможное, чтобы быстро решить проблему.

В результате оперативно организованной слаженной работы сотрудников ГКУ ЯО «Брейтовское лесничество», администрации Прозоровского сельского поселения и арендатора лесного участка удалось построить новый мост через реку Ламь и восстановить транспортное сообщение.

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