​20 июля в рамках поездки в Рыбинский МР Дмитрий Миронов встретился с общественностью района. Участие в мероприятии также приняли председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, его заместители и глава района Татьяна Смирнова. Встреча прошла в культурно-досуговом комплексе поселка Октябрьский.



– Рабочие поездки в районы – уже сложившаяся практика, которая показала свою эффективность, – сказал Дмитрий Миронов, приветствуя собравшихся. – Она позволяет нам лучше понять проблемы территории, уточнить задачи и скорректировать программы. А у вас есть возможность напрямую задать вопрос мне, председателю правительства, его профильным заместителям или выступить с инициативами. И, безусловно, в ходе поездок мы также оцениваем качество работы местной власти.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что Рыбинский район стратегически важен для области. Здесь успешно работают такие предприятия, как птицефабрика «Волжанин», «Ярославский бройлер», Рыбинская судоверфь. Глава региона отметил и серьезный туристический потенциал муниципального образования: Рыбинское море – мощный драйвер развития рекреационного и активного туризма, в том числе водного. В качестве позитивного примера врио губернатора назвал курорт «Ярославское взморье».



Дмитрий Миронов также добавил, что дополнительный импульс активному, спортивному туризму дадут преобразования в центре лыжного спорта «Демино». Правительство области провело большую работу по включению этого объекта в федеральную программу. Софинансирование из вышестоящего бюджета позволит региону создать современный биатлонный центр, базу для престижных российских и международных соревнований, место активного отдыха для ярославцев.



В числе проблем, решение которых сегодня Правительство области считает первостепенным, врио губернатора назвал расселение аварийного жилья, улучшение состояния дорог, строительство очистных сооружений. Особое внимание было уделено газификации сельских территорий, возобновление которой стало возможным благодаря новому соглашению с «Газпромом». В ее рамках за четыре года будет построено более 570 километров газовых сетей, свыше 40 километров – в Рыбинском районе.