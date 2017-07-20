​В Рыбинском районе будет построен напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации от деревни Дюдьково до очистных сооружений города Рыбинска. Об этом сегодня на встрече с общественностью сообщил глава региона Дмитрий Миронов.



– В ближайшие годы в нашем регионе будет реализована большая программа по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения, – рассказал Дмитрий Миронов. – Предпроектные работы по строительству напорного канализационного коллектора «Дюдьково – Песочное – Октябрьский – Ермаково – очистные города Рыбинска» уже ведутся. Планируется подключение к этому коллектору двух крупных предприятий района: «Ярославский бройлер» и «Волжанин». Такое решение продиктовано экономической и экологической целесообразностью.



Дмитрий Миронов добавил, что начало строительства запланировано на 2018 год.



Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко отметил, что работа по повышению качества очистки стоков началась в регионе по поручению Дмитрия Миронова в прошлом году. В рамках губернаторского проекта «Сделаем Волгу чистой рекой», получившего одобрение на федеральном уровне, запланирована поэтапная модернизация всех очистных сооружений, расположенных по берегам.