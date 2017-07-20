|В доме № 8 в поселке Октябрьский капитальный ремонт кровли длится уже второй год. Из-за этого квартиры верхнего этажа регулярно затапливает. С просьбой помочь в разрешении ситуации жители проблемного объекта сегодня обратились к главе региона Дмитрию Миронову на его встрече с общественностью Рыбинского района.
– Ситуация недопустимая, – сказал Дмитрий Миронов. – Буду контролировать решение этого вопроса лично.
Врио губернатора потребовал у присутствующего на мероприятии руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Эдуарда Потапова четко обозначить срок завершения всех работ. Тот пообещал, что кровля будет полностью отремонтирована к 20 августа, а подрядчик возместит собственникам жилья причиненный им ущерб.
– К осени люди должны иметь отремонтированное жилье, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Больше нарушений сроков быть не может.
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