​В экологической акции «Чистый берег», которая прошла в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района 20 июля, приняли участие 100 человек.



– Место проведения акции выбрано не случайно. Именно Рыбинское водохранилище подвергается наибольшему загрязнению мусором и бесхозными орудиями лова. К тому же это основной промысловый и рекреационный водоем Ярославской области, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. Антропогенное загрязнение – одна из актуальных экологических проблем водохранилища, так как приводит к ухудшению качества водных ресурсов и состояния водных биологических ресурсов. Подобные акции в нашем регионе проводились и ранее, но в таком масштабе – впервые.



Участие в акции приняли представители Правительства региона, Ярославской областной Думы, администрации Рыбинского муниципального района и профильных федеральных структур.



Для того чтобы мероприятие прошло в праздничной атмосфере, была подготовлена развлекательная программа, а также показательные выступления серфингистов. Работала полевая кухня.



Каждый из участников прошел специальный инструктаж в целях обеспечения мер безопасности. Уборка береговой зоны длилась несколько часов, было очищено более трех километров береговой полосы и собрано более 10 кубометров мусора.



Участники акции были обеспечены перчатками и пакетами разного цвета для сортировки и раздельного сбора мусора. Впоследствии они станут продуктом вторичной переработки полимеров.



В этом году, объявленном Годом экологии, в ходе реализации губернаторской программы «Сделаем Волгу чистой рекой» во всех муниципальных районах прошло более 50 мероприятий по очистке берегов рек от мусора: «Экологический десант», «Чистая река», «оБЕРЕГай», «Чистая река – чистый берег». В них приняли участие более 1500 человек. Убрано не менее 400 кубометров мусора.