​20 июля Правительство области передало руководству Ярославского муниципального района 20 договоров для предоставления земельных участков в аренду без торгов отдельным категориям граждан.



– В настоящее время более 3 тысяч жителей региона состоят на учете в муниципальных образованиях для бесплатного предоставления в собственность земельных участков. Из них порядка 2,5 тысячи имеют трех и более детей, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – В этом году по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова активизирована работа по муниципальному земельному контролю, инвентаризации земель и предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан. Внесены изменения в региональное законодательство, позволившие многодетным семьям приобрести в аренду земельный участок в границах населенного пункта без торгов. Этим правом уже воспользовались 42 многодетные семьи.



Также сегодня в администрации Ярославского муниципального района трем многодетным семьям были вручены постановления о предварительном согласовании предоставления им земельных участков в деревне Григорьевское.



– У нас большая семья, поэтому хотелось бы построить большой дом, – рассказала Александра Какорнова. – Здесь место хорошее. Все рядом: детский сад, школа, магазины. До поселка ходит маршрутное такси, так что можно без труда добраться до города.



Как пояснила заместитель главы администрации Ярославского МР Елена Мартышкина, в настоящее время в районе зарегистрировано более 900 нуждающихся в предоставлении земельных участков, основная часть из них – многодетные семьи. До конца года планируется предоставить в собственность гражданам, стоящим на учете, 180 земельных участков.



– Администрация Ярославского муниципального района ведет большую работу по формированию земельных массивов с целью их дальнейшей разбивки на участки для предоставления многодетным семьям, – рассказала Елена Мартышкина. – Так, в июле сформирован земельный массив площадью 34,6 га в Заволжском сельском поселении. Подготовлена схема расположения участков на кадастровом плане территории. В результате образовано всего 140 участков, из которых 130 предназначено для многодетных семей.



Информацию о возможности предоставления земельного участка в Ярославском муниципальном районе можно получить у специалиста администрации, предварительно записавшись к нему на прием по телефону 42-98-71.