​21 июля в Ярославле стартует этап чемпионата России по пляжному волейболу, в котором примут участие около 50 сильнейших команд страны. О том, как будут проходить соревнования, сегодня на пресс-конференции рассказали директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области Александр Сорокин, заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев, генеральный менеджер волейбольного клуба «Ярославич» Олег Устинов, представители национальной федерации, волейболисты.



Регион выбран местом проведения состязаний по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова. Мероприятие организуется при поддержке государственной корпорации «Ростех».



– Для нас это своеобразный эксперимент, и нам приятно доверие, оказанное региону Всероссийской федерацией волейбола, – сказал Александр Сорокин. – Сейчас мы организуем соревнования на внебюджетные средства, и очень благодарны «Ростеху» за поддержку. Надеемся, что все пройдет на высоком уровне. Если участники, гости, представители федерации останутся довольны, то будем думать о постоянной «прописке» этапа чемпионата страны по пляжному волейболу в Ярославле.



Игры пройдут на стадионе «Юный спартаковец» в зоне ЮНЕСКО. Там оборудованы несколько тренировочных и игровых площадок. Для этого были привезены 40 КамАЗов речного песка. По окончании соревнований конструкция будет демонтирована.



– Стадион «Юный спартаковец» находится в окружении ансамбля храмов. Это шикарная картинка, которая сразу же демонстрирует и участникам, и зрителям историческую ценность нашего города, – отметил Иван Лилеев. – Работа по обустройству площадки проведена качественно. Уверен, такое важное мероприятие пройдет на высоком уровне.



В Ярославль на этап чемпионата России приедут более 100 спортсменов из Ростова-на-Дону, Волгограда, Москвы, Калуги, Саратова, Тулы и других городов: мужские и женские команды. Также участие в чемпионате примут игроки юношеских Олимпийских игр. Обсуждается возможность заявки на этап ярославской команды по пляжному волейболу.



Представители Федерации волейбола России поблагодарили региональное правительство и мэрию Ярославля за подготовку к проведению соревнований.



– Мы проинспектировали площадки. Видно, что проделана огромная работа. И мы даже рады, что власти не пошли простым путем: не стали использовать уже имеющиеся площадки на пляже, а организовали новую в красивом месте, – подчеркнула Марина Щербакова, заместитель руководителя директората всероссийских соревнований – чемпионата и кубка России по пляжному волейболу.



Вечером на стадионе состоится заседание мандатной комиссии, на котором будет определена сетка команд-участниц, проведена жеребьевка. Игры будут проходить ежедневно с 21 по 23 июля с 10 утра.