20 июля в ходе поездки в Рыбинский район врио губернатора Дмитрий Миронов посетил АО «Рыбинская верфь». Глава региона обсудил с руководством предприятия вопросы развития судостроительной отрасли, осмотрел производственные цеха, пообщался с рабочими.



Предприятие способно спроектировать, построить и сдать «под ключ» судно любого назначения длиной до 40 метров. Сегодня здесь трудится порядка 240 человек.



Дмитрию Миронову рассказали, что на предприятии проведена модернизация производственных мощностей, внедрены новые технологии, автоматизированное проектирование и современная система менеджмента. Одним из достижений АО «Рыбинская верфь» стал переход к производству судов по собственным проектам в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.



Показателем возможностей предприятия является проектирование и строительство яхт, скоростных штурмовых лодок, многофункциональных пожарно-спасательных, водолазно-спасательных, транспортно-десантных, скоростных и многоцелевых патрульных катеров, а также катеров-лесосортировщиков.



Как сообщил председатель совета директоров АО «Рыбинская верфь» Валерий Володин, в настоящее время на предприятии ведется строительство девяти скоростных штурмовых лодок БК-10, шести скоростных транспортно-десантных катеров БК-16 и двух скоростных десантируемых штурмовых лодок БК-10Д.



Справка



АО «Рыбинская верфь» – российское судостроительное предприятие полного цикла.



Верфь основана в 1947 году и расположена на южном побережье Рыбинского водохранилища в Ярославской области на площади в 155 тыс.кв.м и акватории в 26 тыс.кв.м. Длина причальной стенки составляет 500 м, а 40-метровый слип грузоподъемностью 400 тонн позволяет спускать суда с осадкой до четырех метров.



С 1964 года на предприятии началось строительство знаменитого катера «Рыбинской верфи» «Адмиральский». Его собирали поточно-позиционным методом, новаторским по тем временам. Всего построено 1978 единиц.



В 1993 году верфь акционировалась. В 2008 году была проведена модернизация производственных мощностей, внедрены новые технологии производства и менеджмента.



В 2015 году ЗАО «Рыбинская верфь» вошло в состав «Концерна «Калашников».