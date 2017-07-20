​Количество жителей Ярославской области, зарегистрированных на портале госуслуг, за первое полугодие 2017 года увеличилось на 100 тысяч и достигло более чем 400 тысяч человек. Это каждый третий житель региона.



– Сто тысяч новых пользователей за шесть месяцев – очень хороший показатель. Он свидетельствует о росте популярности услуг в электронном виде. Это быстро и удобно, и жители региона это понимают, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Задача Правительства Ярославской области – обеспечить предоставление высококачественных государственных и муниципальных услуг, сделать так, чтобы жители области в режиме реального времени могли решить любой вопрос, связанный с получением услуг.



Активность регистрации на портале специалисты связывают с повышением качества и спектра электронных услуг, среди которых доступны 356 федеральных и 331 региональная. Чаще всего жители региона с помощью портала госуслуг оплачивают штрафы ГИБДД, налоговые задолженности, узнают о состоянии пенсионного счета, успеваемости детей в школе, оформляют загранпаспорт, записываются на прием к врачу. Из 8 миллионов региональных и муниципальных услуг, оказанных в прошлом году, около половины – в электронном виде. Это на 1 миллион больше, чем в 2015 году.



После регистрации на портале госуслуг гражданам становятся доступны сервисы и на других официальных интернет-ресурсах органов власти. Например, оплата налогов на сайте nalog.ru.



Кроме того, в 2017 году у граждан появилась экономическая мотивация заказывать госуслуги через портал. При подаче заявления о предоставлении госуслуги в электронной форме и оплате пошлины на портале предусмотрена 30-процентная льгота. Сейчас она предоставляется по услугам получения или замены водительских прав, регистрации транспортного средства, регистрации и расторжения брака, получении загранпаспорта старого и нового образца, а также паспорта гражданина РФ. Этот перечень «льготных» электронных услуг также будет расширяться.



Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте www.gosuslugi.ru, после чего подтвердить свою личность в ближайшем МФЦ или любом другом из 91 пункта подтверждения личности. Посмотреть полный список пунктов подтверждения можно на портале. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и свидетельство обязательного пенсионного страхования.