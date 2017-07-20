|20 июля в доме культуры «Текстильщик» в Гаврилов-Яме прошел выездной форум «Ярославский управдом», участниками которого стали активные горожане, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, управляющих компаний и регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
Перед началом форума состоялся комиссионный осмотр технического состояния жилищного фонда. В этот раз сотрудники регионального департамента государственного жилищного надзора проверили исполнение ранее выданного предписания управляющей организации по устранению нарушений в многоквартирном доме № 8 по улице Чапаева в Гаврилов-Яме. Управляющая организация отремонтировала входную группу, устранила сквозные отверстия в несущей стене в чердачном помещении, восстановила работу системы вентиляции. Однако ООО «Управляющая жилищная компания» приступила к работе только после получения предписания надзорного органа об устранении нарушений, игнорируя обращение жителей.
На встрече с жителями директор областного департамента государственного жилищного надзора Елена Скоробогатова рассказала о нововведениях в жилищном законодательстве, о необходимости создавать советы многоквартирных домов, о правах и обязанностях граждан. Также она проинформировала о том, что все инициативы, связанные с улучшением условий проживания в многоквартирном доме, необходимо закреплять протоколом общего собрания собственников помещений.
Во время работы форума были представлены планы работ по комплексному благоустройству Гаврилов-Яма: ремонту асфальтированного покрытия придомовых территорий, обустройству тротуарных дорожек, детских игровых площадок. Особое внимание было уделено территориям рядом с памятниками героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. До конца текущего года будут благоустроены «Аллея ветеранов» на улице Патова, зона памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года, в селе Пружинино и территория вокруг памятника в селе Вышеславское.
Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Александр Мартьянов и Марина Уткина ознакомили участников форума с новыми нормативами потребления коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества, размерами тарифов за жилищно-коммунальные услуги.
Жителей также интересовали вопросы проведения капитального ремонта домов. На них подробно ответил заместитель директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Дмитрий Жевраков.
Областной форум «Ярославский управдом» – совместный проект Правительства Ярославской области и ЯРОО «АСЖ «Ярославия», организованный по поручению Дмитрия Миронова, стартовавший в июне 2017 года. Его цель – вовлечение граждан в процесс управления жилищным фондом при взаимодействии с органами власти и управляющими организациями.
Следующий выездной форум «Ярославский управдом» запланирован на 3 августа. Он состоится в здании администрации городского поселения Данилов (ул. К. Маркса, д. 36).
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