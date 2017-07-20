|21 июля врио губернатора области Дмитрий Миронов примет участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО.
Мероприятие, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма в регионах Центрального федерального округа, пройдет в Сергиевом Посаде. Акцент будет сделан на мерах по восстановлению в современном формате туристического маршрута «Золотое кольцо», существующего уже 50 лет.
На заседании, которое проведет полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, выступят руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, член Общественной палаты Центрального федерального округа Олег Контонистов, председатель регионального совета Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, главы регионов ЦФО.
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