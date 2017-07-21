|С 21 июля в Переславле-Залесском на территории национального парка «Плещеево озеро» стартует фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора». Он будет проходить в рамках одноименного молодежного форума, организованного Русской православной церковью и Ассоциацией юристов России. Поддержку фестивалю оказывают Правительство Ярославской области, администрация Переславского района и Переславль-Залесский.
Мероприятие приурочено к исторической дате, которая будет отмечаться в 2021 году, – 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Переславль – его родина. На Александровой горе князь основал Александров монастырь, который просуществовал почти 500 лет, с XIII по XVII век, и был разрушен в «Смутное время».
Гости праздника смогут познакомиться с деталями русского быта XIII – XIV веков, принять участие в интерактивных мастер-классах, стать свидетелями исторической реконструкции битвы новгородской дружины со шведскими рыцарями, после которой князь Александр Ярославич и получил почетное прозвище «Невский». Заявки на участие подали клубы исторической реконструкции из Сергиева Посада, Рыбинска, Витебска, республики Крым, Белгорода, Воронежа, Москвы, Тулы и других городов.
Фестивальные концерты дадут возможность познакомиться с широчайшей палитрой русской музыкальной культуры – от колокольных звонов до фольклорных танцев, от народных наигрышей до романса.
Мероприятие будет проходить до 23 июля.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
13:45
12 просмотров
2017.07.21 В Ярославле стартовал этап чемпионата России по пляжному волейболу2017.07.21 В субботу в поселке Некрасовское пройдет этно-фестиваль «Соль Великая – 2017»2017.07.21 По итогам первого полугодия аэропорт «Туношна» – первый по грузопотоку среди 14 аэропортов2017.07.21 В регионе успешно развивается многоуровневая система подготовки кадров для фармкластера2017.07.21 У школы № 99 в Ярославле началось строительство спортплощадки по программе «Газпром – детям»