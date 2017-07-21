​В регионе продолжается работа по инвентаризации земель. Она ведется совместно с органами местного самоуправления при активном взаимодействии с профильными территориальными федеральными ведомствами.



– При проведении инвентаризации выявлены технические несоответствия и ошибки в сведениях о земельных участках на информационных ресурсах Росреестра и ФНС, – отметила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – В 2016 году уточнены данные в отношении 62 109 земельных участков. В 2017 году в адрес муниципальных образований направлены перечни из 76 273 земельных участков, сведения по которым должны быть актуализированы.



Работа по уточнению сведений проведена по 36 203 земельным участкам, по 11 352 установлены правообладатели, с которыми проведена разъяснительная работа.



– Инвентаризация земель помогает избежать спорных ситуаций, – отметила глава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Наталия Ашастина. – При отсутствии в ЕГРН координатного описания границ земельных участков и сведений о зарегистрированных правах на них уполномоченный орган не может распорядиться свободными землями, поскольку существует риск наложения формируемых участков на ранее учтенные.



Для того чтобы избежать правовых коллизий и упорядочить процесс формирования и выделения земельных участков, администрация поселения начала работу с правообладателями, которые обязаны зарегистрировать свои права на земельный участок или продлить договор аренды. В противном случае администрация Ярославского муниципального района вынуждена обратиться в суд с иском о прекращении права собственности.



Помимо этого собственники должны провести межевание своих участков, чтобы границы были видны на публичной кадастровой карте. Данные меры необходимы для фиксации собственности земельного участка.



Также в соответствии с налоговым кодексом собственник земельного участка должен самостоятельно обратиться в налоговый орган для расчета и своевременной оплаты земельного налога.



Справка



В Ярославской области функционирует Региональная система мониторинга и инвентаризации объектов недвижимости (РСМИОН), целью которой в том числе является упорядочение земельных правоотношений, оперативное выявление и устранение технических несоответствий в сведениях о земельных участках и их правообладателях в информационных ресурсах Росреестра и налоговой службы. Оператором РСМИОН является ГБУ ЯО «ИАЦ «ГИиНС», участниками – территориальные управления Росреестра и ФНС, департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области.