|21 июля в ДК имени А. М. Добрынина открылся международный шахматный фестиваль «Ярослав Мудрый – 2017».
В соревнованиях примут участие 300 спортсменов. В программе 9 турниров по классическим шахматам: опен-турнир с обсчетом (9 дней по одной партии в день) и этап детского кубка России (8 турниров по возрастам 9 дней по одной партии в день). Все турниры проходят с обсчетом международного рейтинга ЭЛО.
Опен-турнир позволит ярославцам и гостям города повысить свой международный рейтинг, а спортсменам, не имеющим его, – получить. Детский турнир станет не просто соревнованием с награждением победителей, а праздником для юных шахматистов. Каждый из них получит приз.
Также в рамках фестиваля были организованы два однодневных турнира по быстрым шахматам. Они прошли 20 июля, а на 24 июля запланирован блиц.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:30
11 просмотров
2017.07.21 В Ярославле стартовал этап чемпионата России по пляжному волейболу2017.07.21 В субботу в поселке Некрасовское пройдет этно-фестиваль «Соль Великая – 2017»2017.07.21 По итогам первого полугодия аэропорт «Туношна» – первый по грузопотоку среди 14 аэропортов2017.07.21 В регионе успешно развивается многоуровневая система подготовки кадров для фармкластера2017.07.21 У школы № 99 в Ярославле началось строительство спортплощадки по программе «Газпром – детям»