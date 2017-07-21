​21 июля в ДК имени А. М. Добрынина открылся международный шахматный фестиваль «Ярослав Мудрый – 2017».



В соревнованиях примут участие 300 спортсменов. В программе 9 турниров по классическим шахматам: опен-турнир с обсчетом (9 дней по одной партии в день) и этап детского кубка России (8 турниров по возрастам 9 дней по одной партии в день). Все турниры проходят с обсчетом международного рейтинга ЭЛО.



Опен-турнир позволит ярославцам и гостям города повысить свой международный рейтинг, а спортсменам, не имеющим его, – получить. Детский турнир станет не просто соревнованием с награждением победителей, а праздником для юных шахматистов. Каждый из них получит приз.



Также в рамках фестиваля были организованы два однодневных турнира по быстрым шахматам. Они прошли 20 июля, а на 24 июля запланирован блиц.