​21 июля на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов выступил с инициативой создания Союза городов «Золотого кольца».



– Это позволит объединить ресурсы городов старейшего туристического маршрута страны в целостный продукт, сформировать и реализовывать единую туристскую политику, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Так мы сможем укрупнить «Золотое кольцо», провести его реновацию и ребрендинг.



Дмитрий Миронов отметил, что в настоящее время не существует единой концепции развития «Золотого кольца». Каждый регион решает эту задачу самостоятельно, что приводит к дисбалансу туристской инфраструктуры и конкуренции за турпоток. При этом основной турпродукт «Золотого кольца», спроектированный в 70-е годы прошлого века, устарел, интерес к классической «экскурсионно-групповой» форме туризма падает. Создание союза позволит повысить эффективность разработки новых форматов в сегменте «городского туризма» и «туризма выходного дня».



– Наша общая задача с помощью юбилейных мероприятий выстроить единый механизм, – сказал Дмитрий Миронов. – Крупный агломерат – существующий почти 50 лет бренд «Золотое кольцо России» – на слуху даже за пределами страны. Его легче продвигать как комплексный туристский продукт.



Первые шаги в этом направлении уже сделаны. С конца 2016 года реализуется межрегиональный проект «Золотое кольцо 2.0». Ярославская, Владимирская, Ивановская и Костромская области совместными усилиями создают единый стандарт обслуживания туристов: выстраивают общую маркетинговую стратегию, четкую систему туристской навигации и вместе работают на мировых выставочных площадках.



Уже сформирован единый для четырех регионов «фестивальный календарь», идет разработка единого портала для концентрации всей информации о городах и достопримечательностях «Золотого кольца».



Создание союза позволит объединить ресурсы администраций городов «Золотого кольца», увеличить наполняемость муниципальных и региональных бюджетов, улучшить туристическую инфраструктуру, создать дополнительные рабочие места. Такой союз даст возможность более оперативно принимать решения и разрабатывать конкретные проекты.



Дмитрий Миронов пригласил всех мэров городов «Золотого кольца» приехать в Ярославль 19 августа для обсуждения создания Союза городов «Золотого кольца», его целей и задач.



Идея получила поддержку членов совета.



– Сегодня Дмитрий Миронов выступил с инициативой по модернизации «Золотого Кольца», – сказал полномочный представитель Президента России в ЦФО Александр Беглов. – Он внес предложения по приданию этому туристическому маршруту современности, включении в него ряда территорий. Я поддерживаю эту идею целиком. Нужно создавать ассоциацию, вместе работать, помогать друг другу. Ярославская область выступит локомотивом в этом процессе.